Saadet Parti'li Aydın: Vatandaşlarımız tek seçeneğe mecbur bırakılmıştır
'Üretilen birçok suni gündem olsa da vatandaşımızın değişmeyen en büyük gündemi geçim problemidir' diyen Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın, koronavirüs aşı süreciyle ilgili de konuştu. Aydın “Aşı, farklı şirketlerin ürünleri ile çeşitlendirilememiştir. Vatandaşlarımız, tek seçeneğe mahkum ve mecbur bırakılmıştır. Ve bu seçeneğinde başta FAZ-3 aşaması olmak üzere, test aşamalarında karanlık noktalar bulunmaktadır” değerlendirmesinde bulundu.
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın, sosyal medya üzerinden yaptığı video açıklama ile hükümeti eleştirdi. İttifak tartışmalarına da değinen Aydın, "Kim hangi havayı estirirse estirsin, hangi algı oyunlarını yaparsa yapsın bizim derdimizde, gündemimizde, önceliğimizde sadece, ama sadece bu aziz milletin karşı karşıya kaldığı problemler ve bunların çözüm yollarıdır" diye konuştu.
Aydın, özetle şunları söyledi:
AŞI MESELESİ MİLLİ MESELEDİR
Aşı hususunda toplumun önemli bir bölümünün kafasında birçok soru işaretleri vardır. Aşı, farklı şirketlerin ürünleri ile çeşitlendirilememiştir. Vatandaşlarımız, tek seçeneğe mahkum ve mecbur bırakılmıştır. Ve bu seçeneğinde başta FAZ-3 aşaması olmak üzere, test aşamalarında karanlık noktalar bulunmaktadır. Aşı meselesi milli bir meseledir. Bu konuda kapsamlı bir stratejik plan hazırlanmalı ve hastalıklara karşı yerli aşı üretimi konusunda bütün imkanlar seferber edilmelidir.
GÜNDEM GEÇİM PROBLEMİ
Ülkemiz bir yandan bu salgınla topyekun mücadele ederken diğer yandan vatandaşlarımız ekonomik olarak büyük zorluklar yaşamaktadır. Üretilen birçok suni gündem olsa da vatandaşımızın değişmeyen en büyük gündemi geçim problemidir.
ASIL KONUŞULMASI GEREKEN
Kim hangi havayı estirirse estirsin, hangi algı oyunlarını yaparsa yapsın bizim derdimiz de gündemimiz de önceliğimiz de sadece ama sadece bu aziz milletin karşı karşıya kaldığı problemler ve bunların çözüm yollarıdır. Daha seçime şu kadar gün var ama odaklanılan konu ittifaklar, oy oranları, kim ne kadar oy alacak? Kim kiminle harekete edecek? Bugün için en öncelikli gündemimiz yarın ne yiyeceğini, 1 hafta sonra kapısına gelecek ev sahibine ne diyeceğini düşünen insanlarımızın halidir. Milletimiz nasıl geçinecektir? İnsanlarımız evlerine 1 fazla ekmeği nasıl götürecektir? Ev genci olarak adlandırılan gençlerimiz nasıl iş genci olacaktır? Asıl konuşulması gündem yapılması gereken konular bunlardır.
DAHA YAŞANABİLİR
İşsizlik sorunu doğal bir afet değildir. Üretimi sınırlayan, paylaşımdaki adaletsizliğe yol açan, yanlış politikaların ürettiği insan yapısı bir sorundur. İşsizlik probleminin giderilmesi toplumu daha yaşanabilir kılar.
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