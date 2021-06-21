SP'li Karaduman, Soylu'yu istifaya çağırdı

21 Haziran 2021 Pazartesi, 14:42

Saadet Partisi (SP) Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Van’da açıklama yaptı. Karaduman’ın ülke ve partisinin gündemine ilişkin yaptığı değerlendirmeler özetle şöyle:

“BİR TON BUĞDAYIN DEĞERİ 20 YILDA 22 ÇEYREK ALTINDAN 2 ÇEYREK ALTINA DÜŞTÜ”

“Ülke ekonomik olarak ciddi bir krizle karşı karşıya. Esnaf, çiftçilerimiz, üniversite mezunu gençler ülkede geleceğe dair ciddi bir umutsuzluk ve ümitsizlik içerisindeler. 20 yıldır yürütülen ekonomi politikaları, ülkeyi 20 yılın sonunda uçurumun eşiğine getirmiştir. 2000’li yılların başında nüfusun toplam serveti yüzde 34’e sahipken bugün nüfusun yüzde 1’i toplam servetin yüzde 60’ına sahip hale gelmiştir. 2000’li yılların başında bir ton buğday, Türkiye’de 22 çeyrek altın yaparken bir ton buğday sadece 2 çeyrek altın yapıyor. 20 tane çeyrek altın yanlış politikalara heba edilmiş vaziyette dolayısıyla bugün üretime, ihracata, tarıma ve istihdama dayalı bir ekonomik anlayışı tatbik edilmeden bu sorunlardan kurtulabilmemiz mümkün değildir.

“OĞUZHAN BEYİN AÇIKLAMASINI BEN BASINDA YANSIDIĞI GİBİ GÖRMÜYORUM”

Oğuzhan beyin açıklamasını ben basında yansıdığı gibi görmüyorum. Genel Başkanımız sayın Karamollaoğlu, Saadet Partisi tabanıyla genel merkeziyle bütün teşkilatlarıyla yek vücut bir teşkilattır. Bunu farklı şeylerle kategorize etmeye çalışmak doğru değildir.

“İÇİŞLERİ BAKANI’NA YAKIŞAN İSTİFA ETMEK OLMALIDIR”

Eğer bir ülkede iktidarlar hukuka uygun şekilde faaliyet yürütmüyorsa hukuksuzlukla ülkeyi yönetmeye çalışıyorsa orada aslında legalitenin ortadan kalktığı ve illegalitenin hakim olduğu bir ortam söz konusudur. Birincisi siz hukuka uygun hareket etmiyorsunuz. İkincisi eğer şeffaf ve denetlenebilir değilseniz o zaman perde arkasında kirli ilişkilerin olduğu açık bir şekilde ortadadır. İşte bugün birtakım videolarla hükümetin yetkililerini çok ciddi anlamda zan altında kalmış olması çok ciddi suçlamalarla karşı karşıya kalması dolayısıyla bu uygulamaları hukuksuzluk, denetlenebilir ve şeffaf olmaktan kaçındıkları için gerçekleştirmiş oldukları şeylerdir. Dolayısıyla bugün İçişleri Bakanı’na yakışan istifa etmek olmalıdır. Bugün bu meselelerin çok ciddi iddialar var. Bu iddiaların araştırılması gerekir. Meclis’te bir araştırma komisyonu, bir soruşturma komisyonunun kurulması gerekir.

“AK PARTİLİLER DE BU DURUMU HAK ETMİYOR”

Emin olun AK Partililerin de bu durumu hak etmediğini düşünüyorum. Kendi partililerinin bu halde olmasını onların da kabul etmediğini onların da içine sindiremediğini düşünüyorum. AK Partili milletvekillerinin yarısının da bu durumdan rahatsız olduğunu biliyorum. Dolayısıyla burada bu rahatsızlığını herkes dile getirmeli ve bu sorunlarla yüzleşmeli aksi halde bu iddialar AK Parti iktidarı ve yöneticilerinin tamamını zan altında bırakan töhmet altında bırakan bir ortamı oluşturacak bununla iktidar yüzleşmeli İçişleri Bakanı istifa etmeli ve bu meselenin üstüne gidilmelidir.

“HER DÖRT İNSANDAN BİRİSİ İCRALIK”

Türkiye’de işsizliğe bağlı, özellikle ekonomi kayıplarına bağlı insanların her geçen gün bireysel anlamda daha çok borçlandığı bir sürecin içerisindeyiz. Bundan dolayı insanların borçları var. İnsanlar borçlarını ödeyemediği takdirde icralık oluyor. Türkiye’de 22 milyonun üzerinde icra dosyası var. Ülkemizde her dört insandan birinin icralık olduğu bir ortam anlamına gelir. Bu bile ekonominin hangi iklimin içerisinde olduğunu görmemiz için yeterlidir.

VAN İŞSİZLER ORDUSU

Van’da esnaflarımız çiftçilerimizle bir araya geldik, Van’da işsizlik Türkiye ortalamasının çok daha üzerindedir. İnsanlar köyden şehir merkezine göç ediyorlar. Şehir merkezinde siz, insanlara istihdam alanları oluşturamazsanız o zaman muazzam bir işsizler ordusu oluşur. Bugün Van da ve Türkiye’de işsizler ordusunun başını çeken illerden bir tanesidir.”