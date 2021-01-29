Spotify'dan yeni patent: 'Gözlem yapabilecek'

29 Ocak 2021 Cuma, 10:54

Dünya genelinde 320 milyon kullanıcısı bulunan müzik platformu Spotify, kullanıcıların seslerini analiz edip ruh hali, cinsiyet, yaş veya konuşma tarzına göre şarkılar önermesine yarayacak bir teknolojinin patentini aldı.

2018'de başvurusu yapılan ve 12 Ocak'ta onaylanan bu patent sayesinde Spotify kullanıcıların seslerinin yanı sıra arka plan seslerine de 'kulak misafiri' olup dinleyicilere şarkı önerilerinde bulunabilecek. 'Çevresel veriler' de toplanarak kişinin yürüyüşte mi, partide mi yoksa bir toplu taşıma aracında mı olduğunun tespiti yapılabilecek.

Sputnik'de yer alan habere göre, Spotify'in patent başvurusunda "Bizim gibi uygulamaların kullanıcıya kişiselleştirilmiş medya önerileri yapmasına yarayacak özellikler kullanması sık görülen bir durum" ifadeleri kullanıldı.

Şu anki haliyle bu kişiselleştirilmiş önerileri tam anlamıyla yapamayan ve kullanıcılar hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç olduğunu belirten Spotify'a göre ses tanıma teknolojisi sayesinde kişinin yaşı ve cinsiyetiyle ilgili bilgiler toplanabilir; kişinin konuşmasının 'tonlaması, vurgusu ve ritmi' de 'mutlu mu, sinirli mi yoksa normal mi' olduğuna dair ipucu verebilir.

Spotify bahsettiği 'ruh hali, cinsiyet, yaş ve konuşma tarzı' gibi kategorilerin yalnızca birer örnek olduğunu, başka sınıflandırmaların da kullanılabileceğinin altını çizdi. Ses analiziyle elde edilecek sonuçların, kullanıcının daha önce dinlediği müzik türleri ve arkadaşlarının müzik zevkleriyle birleştirilince çok daha yerinde şarkı önerileri yapılabileceği de vurgulandı.

Spotify, Ekim 2020'de, 'kişilik özelliklerine dayalı kullanıcı deneyiminin kişiselleştirilmesi yöntemi ve sistemlerinin' patentini almıştı. Temmuz 2020'de yayımlanan bir araştırmasında da Spotify 5808 kullanıcının 3 ay boyunca dinlediği 17.6 milyon şarkının analizini yapmış, müzik zevklerinin kişilik özelliklerini büyük oranda yansıttığını belirtmişti.

Firmanın bu patentleri kullanıma sokup sokmayacağı, sokarsa bunu ne şekilde yapacağı henüz bilinmiyor.