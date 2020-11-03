Sri Lanka’da kıyıya vuran 120 balina kurtarıldı
Sri Lanka’da balıkçılar koronavirüs nedeniyle getirilen sokağa çıkma yasağını delerek adanın güneybatı kıyılarına vuran 100’den fazla balinayı kurtarmaya çalıştı.
Dün Sri Lanka’nın başkenti Colombo’nın güneybatı kıyılarında, 100 balina karaya vurdu. Sri Lankalılar koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında uygulanan 24 saatlik sokağa çıkma yasağına aldırmadan olayın geçtiği sahile akın etti.
Yerel balıkçı Upul Ranjith, balinaları denize doğru ittiklerini ve daha önce hiç böyle bir şey olmadığını söyleyen Ranjith, “Neden olduğunu bilmiyorum, böyle bir şeyi ilk kez gördüm” dedi. Denizci Kaptan Indika de Silva, gece geç saatlere kadar yürütülen kurtarma operasyonu kapsamında yaklaşık 120 kadar balinayı kurtardıklarını açıklarken, balinalardan 4 tanesini kurtaramadıklarını söyledi.
En Çok Okunan Haberler
- Enkazdan sağ kurtulan avukat skandalı anlattı
- 50 yaş üstü ve 25 yaş altı yurttaşlara kötü haber
- 18 milletvekiline fezleke
- Burger King'den McDonald's için destek çağrısı
- Depremzedelerin üzerine örtülen alüminyum örtü nedir?
- Deprem sonrası müteahhitlere gözaltı
- Kızılay bu maaşları ödeyebilmek için yardım istiyor
- Ayda bebek 91. saatte kurtarıldı!
- Leicester City, Cengiz Ünder'i konuşuyor
- İzmir'in Urla ilçesinde deprem!
Video Haberler
- Marmara’da beklenen büyük deprem için tarih verdi
- İzmir'e maske bağışlarken gözyaşlarını tutamadı
- CNN Türk spikerinin canlı yayında çok zor anları!
- İzmir'e giden yardım kolisinde ağlatan not
- İzmir’de yaşanan tsunaminin yeni dehşet görüntüleri
- Ayda Gezgin'in ambulanstaki görüntüleri gözleri yaşarttı
- İstanbul'da yol verme yüzünden çıkan kavga kamerada
- Polisi karşımda değil arkamda görmek istiyorum
- Deprem anının dehşete düşüren yeni görüntüsü
- Yaşamlarını yitiren ikizlerin röportajı ortaya çıktı
En Çok Okunan Haberler
- Enkazdan sağ kurtulan avukat skandalı anlattı
- 50 yaş üstü ve 25 yaş altı yurttaşlara kötü haber
- 18 milletvekiline fezleke
- Burger King'den McDonald's için destek çağrısı
- Depremzedelerin üzerine örtülen alüminyum örtü nedir?
- Deprem sonrası müteahhitlere gözaltı
- Kızılay bu maaşları ödeyebilmek için yardım istiyor
- Ayda bebek 91. saatte kurtarıldı!
- Leicester City, Cengiz Ünder'i konuşuyor
- İzmir'in Urla ilçesinde deprem!