Stanley Kubrick'in arşivde kalan projesi 'Lunatic at Large', hayata geçirilebilir
Usta yönetmen Stanley Kubrick'in daha önce yapım aşamasına geçmemiş projesi "Lunatic at Large" filmi, hayata geçirilebilir.
Stanley Kubrick’in daha önce yapım aşamasına geçmemiş projesi "Lunatic at Large" filmi, yapımcı Bruce Hendricks ve Galen Walker tarafından uzun metrajlı bir film olarak hayata geçirilebilir.
"2001: A Space Odyssey", "Dr. Strangelove" ve "The Shining" gibi yapımlarla adını sinema tarihine yazan Kubrick 1999 yılında hayatını kaybetti.
Ölümünün ardından arşivinde bulunan üç projeden biri ise, usta yönetmenin hayata geçirmeyi planladığı "Lunatic at Large"ın hikâyesiydi.
Filmloverss'ın aktardığına göre, filmin konusu şimdilik gizli tutulsa da Walker ve Hendricks, "Lunatic at Large"ın hikâyesini Kubrick’in uzun yıllar boyunca birlikte çalıştığı yazar ve senarist Jim Thompson’la beraber hayata geçirdiği hikâyelerine uygun, film noir (kara film) türünde bir gerilim filmi olarak tanımladı.
Filmin yapım sürecine 2021 yılının sonbaharında başlanması planlanıyor.
Walker filmle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Yıllar sonra bir Stanley Kubrick projesini beyazperdeye taşıma fırsatı yakalamış olmak benim için bir hayalin gerçekleşmesi gibi” dedi ve filmi, Kubrick’in eşsiz tarzına uygun bir şekilde yapmak istediklerini söyledi. Hendricks ise, “Stanley Kubrick’in birçok yönetmen üzerinde muazzam etkileri oldu. Kendisine ait bu orijinal fikrin bize emanet edilmiş olması onur verici."
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