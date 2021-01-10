"Su çiçeği aşısı neden temin edilmiyor?"
CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, 2020'nin elim ayından bu yana su çiçeği aşısının temininde sorun yaşandığını belirterek konuyu TBMM gündemine taşıdı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle verdiği soru önergesinde şunları söyledi:
"Vatandaşlarımızdan gelen şikâyetlerle birlikte, genellikle çocukluk çağında görülen suçiçeği hastalığına karşı uygulanan suçiçeği aşısının temininde Ekim 2020’den beri sıkıntı yaşandığını öğrenmiş bulunmaktayız. Danıştığımız aile hekimleri, aşının sınırlı dozlarda temin edildiğini ve aşının uygulanan bireylere genellikle birkaç doz yapılması gereken bir aşı olduğunu, bu yüzden tedarik edilebilen miktarın aşının etkinliğini azalttığını belirttiler. Olası bir suçiçeği salgınına karşı, yeterli miktarda suçiçeği aşısının bir an önce temin edilmesi gerekliliğini vurguladılar."
Girgin, “Su çiçeği aşısının temin sorunu acilen çözülmelidir, Bakanlık üzerine düşeni yapmalıdır, aileler kaygılı” diyerek, Bakan Koca'ya, "Suçiçeği aşısının temininde yaşanan sorunların nedeni nedir? Suçiçeği aşısının temin sorunlarını çözmek için bir çalışmanız mevcut mudur? Olası bir suçiçeği salgınına karşı Acil Eylem Planı hazırlanmış mıdır?" sorularını yöneltti.
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