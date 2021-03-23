Suavi koronavirüse yakalandı
Usta sanatçı Suavi'nin eşi Gönül Yılman Saygan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, Suavin'in koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Kişisel sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Gönül Yılman Saygan, eşi Suavi'nin koronavirüs olduğunu duyurdu.
Suavi'nin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Saygan, söz konusu paylaşımda şunları kaydetti:
"Çok teşekkürler, Suavi'nin sağlık durumu iyi, tedavisi evde yapılacak. Semptomların hepsi var. Dinlenip tedavisine devam etmesi gerek. Kızımız ayakta ve sağlıklı."
Çok teşekkürler, @Suavi_Suavi nin sağlık durumu iyi, tedavisi evde yapılacak. Semptomların hepsi var. Dinlenip tedavisine devam etmesi gerek. Kızımız ayakta ve sağlıklı.— Gönül YS (@GonulSY) March 23, 2021
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