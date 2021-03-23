Suavi koronavirüse yakalandı

Usta sanatçı Suavi'nin eşi Gönül Yılman Saygan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, Suavin'in koronavirüse yakalandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
23 Mart 2021 Salı, 17:19
Suavi koronavirüse yakalandı
Abone Ol google-news

Kişisel sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Gönül Yılman Saygan, eşi Suavi'nin koronavirüs olduğunu duyurdu. 

Suavi'nin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Saygan, söz konusu paylaşımda şunları kaydetti:

"Çok teşekkürler, Suavi'nin sağlık durumu iyi, tedavisi evde yapılacak. Semptomların hepsi var. Dinlenip tedavisine devam etmesi gerek. Kızımız ayakta ve sağlıklı."


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler