Suçluyu bulmak için 3 yıldır protezi arıyor

24 Temmuz 2020 Cuma, 09:21

Tire ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası Ali Yılmaz, 7 yıl önce kaza geçirdi. Tire Devlet Hastanesi’nde sağ dizinde oluşan zedelenme nedeniyle ameliyat oldu ve SGK tarafından verilen protez takıldı. 2017 yılına kadar hayatını sürdüren ve TIR şoförlüğü yapan Yılmaz, dizinde ağrı oluşması nedeniyle tekrar hastaneye gitti. Ortopedi doktoru G.B, proteze et yapıştığını ve ameliyatla temizlemelerinin şart olduğunu söyledi. Yılmaz, doktorun risk olmadığını belirttiği ameliyata tamam dedi.

İddiaya göre doktor G.B. ameliyat sırasında protezin arızalı olduğunu tespit ederek dizde bulunan protezi çıkartıp, SGK’nin verdiği İsveç menşeli başka protez taktı. Doktor G.B. protez değişimini Yılmaz ve yakınlarına bildirmeden karar verdi. Ameliyat sonrası doktor G.B. Yılmaz’a protezi değiştirdiğini, yeni protezle daha rahat edeceğini söyledi. G.B. ayrıca, protezi tutanakla başhemşire ve Başhekim’e teslim ettiğini, imha etmemeleri gerektiğini özellikle bildirdiğini anlattı.

SORMADAN ÇIKARDILAR

Yeni protezle hayatını sürdürmeyi planlayan Ali Yılmaz’ın ağrıları 3 ay sonra tekrar arttı. Ortopedi doktoru Yılmaz’a protezin dizine uyum sağlamadığını, bu nedenle çıkaracaklarını söyledi. İkinci kez ameliyat olan Yılmaz, yürüyemez ve çalışamaz duruma düştü. Çalışan protezinin çıkarılarak hatalı protez takıldığını öne süren Yılmaz, doktor hakkında suç duyurusunda bulundu. Doktor G.B. hatalı olmadığını, çıkardığı protezin bozuk olduğunu belirterek protezin incelenmesiyle her şeyin ortaya çıkacağını belirtti. Yılmaz’ın avukatı protezin incelenmesini talep etti, ancak hastane yönetimi protezin bulunamadığını, imha edilmiş olabileceğini açıkladı.

EVE MAHKÛM ETTİLER

Yıllardır hukuk mücadelesi veren Ali Yılmaz zor şartlarda geçimini sürdürürken protezin bulunmaması nedeniyle mağdur olduğunu söyledi. Mağdur Ali Yılmaz, “Protez bozuk diyorlar ama protezi bulamıyorlar. Herkes topu birbirine atıyor. Protez bulunup incelenirse her şey ortaya çıkacak. Hastane benim protezimi ne yaptı? Tutanakla teslim edilmiş protezim neden kayıp? Doktor hatasını kapatmak için imha mı etti?” diyerek tepki gösterdi.

Çalışmadığını anlatan Yılmaz, “İlk takılan protezle şoförlük yapıyordum. Ameliyat sonrası artık evden çıkamıyor, yürüyemiyorum. 3 çocuğuma bakamıyor, kirada oturuyorum. Beni eve mahkûm ettiler ama kimse suçlu değil. Benim hayatımı çalan kim varsa hesap versin” diyerek adalet aradığını ifade etti.

İKİ HASTANEDEN FARKLI RAPOR

Sakat kalan ve engelli kadrosuyla işe girmek isteyen Ali yılmaz’a rapor almak için gittiği hastanelerde iki ayrı rapor verildi. İlk olarak Tire devlet hastanesi’nden engelinin yüzde 24 olduğuna dair rapor aldı. Engel oranını az bulan yılmaz, Ödemiş devlet hastanesi’ne giderek yüzde 53 oranında engelli raporu aldı.