Süper Lig takımında 2 koronavirüs vakası

12 Kasım 2020 Perşembe, 15:01

Kulüpten yapılan açıklamada, "Rutin Kovid-19 testinde, bir futbolcumuzun ve bir personelimizin sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Futbolcu ile personelimizin izolasyon ve tedavi süreci protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

