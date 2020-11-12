Süper Lig takımında 2 koronavirüs vakası

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünde biri futbolcu iki kişinin yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

cumhuriyet.com.tr
12 Kasım 2020 Perşembe, 15:01
Süper Lig takımında 2 koronavirüs vakası
Abone Ol google-news

Kulüpten yapılan açıklamada, "Rutin Kovid-19 testinde, bir futbolcumuzun ve bir personelimizin sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Futbolcu ile personelimizin izolasyon ve tedavi süreci protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler