Süper Lig takımında 2 koronavirüs vakası
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünde biri futbolcu iki kişinin yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Rutin Kovid-19 testinde, bir futbolcumuzun ve bir personelimizin sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Futbolcu ile personelimizin izolasyon ve tedavi süreci protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.
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