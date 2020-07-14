Süper Lig'de şok istifa!

14 Temmuz 2020 Salı, 12:42

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'da teknik direktör Ünal Karaman görevinden istifa etti.

Yeşil-mavililerin teknik direktörü Ünal Karaman'ın 2-0 kaybedilen Kasımpaşa maçının ardından yönetime istifasını sunduğu öğrenildi.

Çaykur Rizespor yönetimi, tecrübeli teknik adamın istifasını kabul etti. 32 puanla 16'ncı sırada bulunan Karadeniz ekibinin başında 9 lig maçına çıkan Ünal Karaman, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi alarak 8 puan topladı

