Şüpheler artıyor: Vali ile Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı veriler çelişti
Malatya Valisi Baruş'un, "Son 4 gündür günlük 100'lü rakamları aşıyoruz" açıklamasına rağmen Sağlık Bakanlığı'nın ilde günlük sadece 45 koronavirüs vaka sayısı bildirdiği ortaya çıktı.
Koronavirüs günlük vaka sayılarının gizlendiğine dair şüpheler, Malatya Valisi’nden gelen açıklamayla giderek kuvvetlendi. Vali Baruş, kentte son 4 gündür 100 vaka sınırının aşıldığını söylemesine karşın Sağlık Bakanlığı, son 4 günde ilde sadece 45 vaka bildirdi.
Birgün'de yer alan habere göre Malatya Valisi ile Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı veriler birbiriyle çelişiyor.
Malatya Valisi Aydın Baruş, kentte koronavirüs vaka sayısının arttığını söyleyerek, ''Son 4 gündür günlük 100'lü rakamları aşıyoruz. Toplamda pozitif vaka sayımız 2 binin üzerine çıktı. Şu anda aktif olarak takip edilen bin civarında hastamız var'' açıklaması yapmıştı.
Sağlık Bakanlığı’nın günlük olarak yayımladığı ‘Covid-19 Durum Raporu’nda Malatya, ‘Ortadoğu Anadolu’ bölgesine dahil edilmiş durumda. Bölgede Malatya’nın dışında 7 il daha yer alıyor
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