Sürmene’yi yine sel vurdu

12 Ağustos 2020 Çarşamba, 17:16

Trabzon’un Sürmene ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla süren şiddetli yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle ilçenin bazı köylerinde sel ve heyelanlar meydana geldi, bazı köy yolları da ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yamaçtan koparak yola akan toprak ve taş yığınlarını kaldırmak için çalışma başlattı.

Ormanseven Mahallesi’nde heyelanda mahsur kalan 2 kişi de, AFAD ekiplerince kurtarıldı. Ekiplerin, iş makineleriyle yol açma çalışması sürüyor.

"BAŞKA YERDEN SEL GELEBİLİR, DUA EDİYORUZ"

Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, etkili sağanağın arından sel ve heyelanlara neden olan bölgeye giderek, ekiplerin çalışmalarını inceledi.

İlçede 6-7 mahallede heyelanlı yerler olduğunu belirten Başkan Üstün, 'Şu an 6-7 mahallemizde heyelan olan yerler var. Yolları kapalı olan mahalleler var. Büyükşehir Belediyesi, bizim belediyenin ve karayolundan istediğimiz iş makineleriyle beraber yolları açmaya çalışıyoruz. Daha önce 2 kişinin kayıp olduğu yönünde bir ihbar geldi. Ancak o 2 kişi başkA bir eve sığınmıştı, onlar da bulundu. Şükür can kaybımız yok ama yollarda hasarlar var. Arazilerde seller var. Şu an kontrollü geçiş verebiliyoruz çünkü her an başka bir yerden sel gelebilir. Bunun da korkusunu yaşıyoruz. Çalışmalar devam ediyor, en kısa sürede yolları ulaşıma açacağız. Can kaybının olmaması için dua ediyoruz' dedi