Survivor 2021'de kim elendi?
Survivor yarışmasının son bölümde ödül oyununu ünlüler takımı kazandı. Ada konseyinde SMS birincisi seçilen Poyraz; Sena ve Dora'dan sonra 3. eleme adayı olarak Reşat'ın ismini verdi. Yapılan oylamada Sena, Survivor'a veda eden ilk isim oldu.
12 Ocak 2021 Salı günü ekranlara gelen Survivor son bölüm ilk olarak ödül oyunuyla başladı. Meyve tabağı ödülü olan oyunda ünlüler ve gönüllüler takımı kıran kırana mücadele gösterdi.
Oyunun tamamlanmasıyla birlikte ünlüler takımı meyve tabağı ödülünü gönüllülere karşı 10'a 9'luk skorla 1 puanlık üstünlükle kazandı.
Ünlüler ile Gönüllüler arasında geçen yarışma sonrası bu haftanın ilk eleme adayları Sena ve Dora oldu. SMS birincisi seçilen Poyraz ise 3. eleme adayı olarak Reşat'ın ismini söyledi.
SMS oylamasının yapılmasının ardından Survivor'dan elenen isim Sena oldu. Sena, izleyicilerden toplam yüzde 33 oy oranı alarak yarışmaya veda etti.
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