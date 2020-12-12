Survivor yarışmasının eski şampiyonu Turabi: Gerçekten çok acılı bir süreç

12 Aralık 2020 Cumartesi, 15:31

Survivor yarışmasında iki defa şampiyonluk elde eden 33 yaşındaki Turabi Çamkıran koronavirüse yakalandı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Turabi şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar üzülerek söylüyorum ki son yapılan covid testim pozitif çıktı. Daha önce gideceğimi söylediğim yarışmaya maalesef gidemiyorum. Şimdi tedavi sürecim başladı umarım tez zamanda iyileşir tekrar sağlığıma kavuşurum. Gerçekten çok acılı bir süreç. Lütfen herkes çok dikkat etsin kendine."