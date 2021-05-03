Süveyş'i tıkayan geminin sahibi tazminatı yükün sahipleriyle paylaşmak istiyor
Süveyş Kanalında trafiği bir hafta durduran "The Ever Given" yük gemisinin sahibi Japon firma, kendisinden talep edilen tazminatın bir kısmını, yükün sahiplerinin üstlenmesini istedi.
Yük gemisinin sahibi Japon Shoei Kisen, gemi ya da navlunda oluşan hasarları kapsayan "müşterek avarya bildirimi" yoluyla kendisinden talep edilen yaklaşık 916 milyon dolarlık tazminatın bir bölümünü, yük gemisindeki yaklaşık 18 bin konteynerin bir kısmının sahiplerinin üstlenmesini talep etti.
Firma, Süveyş Kanal İdaresi (SCA) ile anlaşma sağlanana kadar yük gemisinin, kanal güzergahında geçiş şeridi olarak bilinen Büyük Acı Göl'de bekletildiğini anımsattı.
Hasar paylaşımına, sigortanın karşıladığı miktarı ve konteyner sahiplerinden talep edilen ödeme dilimine dair detaylara yönelik bilgi verilmedi.
Tayvanlı "Evergreen" firmasınca işletilen ve Rotterdam Limanı'na yol alan 400 metre uzunluğundaki yük gemisi, 24 Mart'ta kanal yolunda kum fırtınasına yakalanmıştı.
Panama bandıralı yük gemisi fırtına sonrası, kanalın güney girişinin 6 kilometre kuzeyinde rotadan çıkıp, kıyıya çarparak kanalda sıkışmıştı.
SCA, çalışmaların ardından 29 Mart'ta dev yük gemisini yüzdürme çalışmalarının başarıyla sonuçlandığını ve kanalın deniz trafiğine açıldığını açıklamıştı.
Büyük Acı Göl'de bekletilen gemideki 25 Hindistanlı mürettebatın durumunun iyi olduğu, gemide yeterli gıdanın bulunduğu açıklandı.
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