Taha Akgül dünya şampiyonunu devirdi
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Taha Akgül, üç kez dünya şampiyonu olan Gürcü Geno Petriashvili'yi mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Polonya'nın başkenti Varşova'da gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nın ikinci gününde olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, serbest stil 125 kiloda erken final olarak nitelendirilen ilk tur maçında 2017, 2018 ve 2019 yıllarının dünya şampiyonu Gürcü Geno Petriashvili ile karşılaştı.
2019 Dünya Şampiyonası'nın ardından milli takım kampında yaşadığı sakatlık sonrası ilk kez turnuvaya katılan Taha, Petriashvili'yi 6-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Taha Akgül'ün kariyerinde 7 Avrupa, 2 dünya ve 1 olimpiyat şampiyonluğu bulunuyor.
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