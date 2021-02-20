Tahliye kararının ardından başka bir suçtan tutuklanan Kadir A., cezaevinde ölü bulundu
İstanbul Bağcılar'da, narkotim ekibinden Erkan Gökteke'nin şehit edilmesi, Yunus Nacar'ın ise yaralanmasına ilişkin yargılandığı davada tahliyesine karar verilen, ancak başka suçtan tutuklu bulunan sanık Kadir A. koğuşunda ölü bulundu.
İstanbul Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2136 Sokak'ta, araçlarıyla seyir halindeki narkotim ekibine 18 Temmuz 2020'de silahla ateş açılmış, polis memuru Erkah Göktepe şehit olurken, Yunus Nacar ise yaralanmıştı.
Olayı gerçekleştirdikleri gerekçesiyle Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan 4 sanıktan Kadir A., tutuklu bulunduğu Maltepe Ceza İnfaz Kurumlarındaki koğuşunda asılı halde bulundu.
Cezaevi yönetimince haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Kadir A'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Yapılan incelemede, "Kadir A. intihar etti" denildi.
Sanık Kadir A'nın yargılandığı dava kapsamında 16 Şubat'ta tahliye edildiği, ancak başka suçtan tutuklanarak tekrar cezaevine konulduğu belirtildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, yaşı 18'den küçük olan Kadir A, Oğuzhan I. ve Reis B. hakkında "kasten öldürmeye yardım etme" ve "kasten öldürmeye teşebbüse yardım etme" suçlarından dokuzar yıl sekizer aydan on beşer yıla kadar hapis istemiyle, yaşı büyük olan Serdar B. hakkında ise "kamu görevlisini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "kamu görevlisini öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.
Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 16 Şubat'ta görülen duruşmada, sanık Kadir A'nın tahliyesine hükmedilmişti.
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