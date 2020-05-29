Tahrip edilen mezarların üzerini harçla kapattılar
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki mezarlıkta, Mehmet G.’nin mezarlara yaptığı saldırı tepki çekti.
Mustafakemalpaşa ilçesindeki Lalaşahin Mezarlığı'nda, bir kişinin mezarlara verdiği zarar bölge halkının tepkisini çekti. Mehmet G. olduğu öne sürülen kişinin, gece saatlerinde mezarlığa gelerek mezarlarda tahribat yaptığı iddia edildi. Yapılan tahribata isyan eden vatandaşlardan bazılarının önlem amacıyla mezarların üzerini beton harcıyla kapattığı gözlendi. Konu ile ilgili olarak polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.
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