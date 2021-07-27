Taliban, Afganistan'ın ünlü komedyeni Nazar Mohammad'i katletti
Afganistan'ın ünlü komedyeni Nazar Mohammad'in Taliban tarafından katledildiği öğrenildi.
Afganistan'da popüler olan komedyen Nazar Mohammad'in Taliban tarafından katledildiği öğrenildi. Mohammad'in geçen hafta perşembe akşamı saldırıya uğradığı ve evinden alınarak kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı belirtildi.
İran International muhabiri Tajuden Soroush, Mohammad'in öldürülmeden önce Taliban tarafından kaçırılıp bir araçta şiddet gördüğü videoyu Twitter hesabı üzerinden paylaştı. Paylaşılan videoda, eli silahlı bir Taliban üyesinin Mohammad'i defalarca tokatladığı görülüyor. Görüntüler sosyal medyadan büyük tepki çekti.
This video shows the moment, Kandahari comedian, Khasha was arrested by the Taliban, Slapping him inside the car and then killed him. pic.twitter.com/E642Y52uto— Tajuden Soroush (@TajudenSoroush) July 27, 2021
Soroush, "Bu video, Kandahari komedyeni Khasha'nın Taliban tarafından tutuklandığı, onu arabanın içinde tokatladığı ve sonra öldürdüğü anı gösteriyor" ifadelerini kullandı.
Mohammad'in bir ağaca bağlanarak boğazının kesildiği ve yerde yatarken bulunduğu aktarıldı.
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