Taliban, Afganistan'ın ünlü komedyeni Nazar Mohammad'i katletti

Afganistan'da popüler olan komedyen Nazar Mohammad'in Taliban tarafından katledildiği öğrenildi. Mohammad'in geçen hafta perşembe akşamı saldırıya uğradığı ve evinden alınarak kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı belirtildi.

İran International muhabiri Tajuden Soroush, Mohammad'in öldürülmeden önce Taliban tarafından kaçırılıp bir araçta şiddet gördüğü videoyu Twitter hesabı üzerinden paylaştı. Paylaşılan videoda, eli silahlı bir Taliban üyesinin Mohammad'i defalarca tokatladığı görülüyor. Görüntüler sosyal medyadan büyük tepki çekti.

This video shows the moment, Kandahari comedian, Khasha was arrested by the Taliban, Slapping him inside the car and then killed him. pic.twitter.com/E642Y52uto