Taliban: Türkiye'de düzenlenecek toplantıya katılamayacağız

13 Nisan 2021 Salı, 08:44

Taliban, Afganistan'da barışın tesisi için Türkiye'de düzenlenmesi planlanan görüşmelerin bu hafta yapılması halinde görüşmeye katılmayacağını açıkladı.



Türkiye, ABD'nin girişimleriyle başlatılan Birleşmiş Milletler (BM) ve Katar'ın da yer alacağı barış görüşmelerine ev sahipliği yapıyor.

Diplomatlar ve konu hakkında bilgi sahibi yetkililer görüşmelerin 16 Nisan'da başlaması ve 10 gün sürmesinin planlandığını ifade etmişti. Ancak görüşmelerin takvimi resmi olarak açıklanmamıştı.

Taliban'ın sözcüsü Mohammed Naeem, "16 Nisan'da Türkiye'deki görüşmelere katılamayız ve bunu Türkiye'ye ilettik" dedi.

Naeem ileri bir tarihte görüşmelere katılıp katılmayacaklarına ilişkin ise "Bu müzakerelerde yer almaya ilişkin karar alma görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.



