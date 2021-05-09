Batur'dan hükümete 'destek' eleştirisi: Esnaf bitti, vatandaşın psikolojisi bozuk

09 Mayıs 2021 Pazar, 14:38

İzmir Konak Belediyesi ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Abdül Batur, TELE1 TV'de yayınlanan Ege Saati programında Eda Eren’in konuğu oldu. Batur; “Bu tam kapanma değil tam tatil oldu, Kıyı Ege Belediyeleri en yüksek nüfusu yaşıyor, Ege’de adeta kavimler göçü yaşandı” dedi.

'ADETA KAVİMLER GÖÇÜ'

Ülke genelinde tam kapanma kararı ile birlikte tatil havası yaşandığını dile getiren Batur, "Hava şartlarının güzelliği, ramazan ayından ve bayramdan dolayı vatandaşların tatil beldelerine zellikle Ege bölgesine yoğunlaşmasına sebep oldu. Adeta kavimler göçü gibi bir göç oldu. İnsanların yaşam tarzına müdehale olmaz ama pandeminin bundan sonra artmaması noktasında alınan bir tedbirdi ama yöntem farklı olmalıydı. Yasaklar uygulanmaya başlamadan 15 gün önce karar açıklanmalıydı. İnsanlara gidecekleri yerler için bir zaman tanınmalıydı." diye konuştu.

Kıyı Ege belediyelerinin tam kapanma sürecindeki çalışmalarını değerlendiren Batur, "Bodrum, Marmaris, Ayvalık, Dikili, Çeşme... Çeşme’nin resmi nüfusu 48bin şuanda 400bin nüfus var. İki tır çöp toplanan Çeşme’de tam kapanmayla beraber 10 tır çöp toplanmaya başladı. Hizmetlerin akmaması konusunda belediye başkanlarımız büyük bir gayret içerisinde" ifadesini kullandı.

"ESNAF BİTTİ"

Hükümetin esnaf ve turizmciye ekonomik desteğini yetersiz bulan Batur, "Esnaf bitti, vatandaşın psikolojisi bozuldu, intiharlar arttı, o kadar zor ki insanlar canından beziyor, bu hastalıktan bir an önce kurtulmamız lazım. Yarım yamalak bir ekonomik destek var, insanların sıkıntısını giderecek bir destek yok. 1000 tl ile esnafın, müzisyenin sıkıntısı bitmez. En fazla i ihtiyaç duyduğumuz anda devlet bize bakamıyorlar. Devletin kasası boş. Aşı ile ilgili de şu gelecek, bu gelecek bu kadar gelecek diye taahhütler var ama takip ettiğimiz kadarı ile geriye düşüş var. Bakanlığın aşılamayı herşeyden öne alması lazım." dedi.

"Pandemide tüm belediyeler hazırladıkları bütçe karşısında hiç hayal etmedikleri giderlerle karşılaştılar" diyen Batur şunları kaydetti:



Bir de iller bankasından gelen paylarında vergi ve sgk kesintileri yapılıyor. Biz de dedik ki en azından bu pandemi bitene kadar kıyıdaki belediyelerimizden kesinti yapılmasın, hatta bütçe arttırılsın. Sanki biz bunu söylememişiz gibi %40 olan kesinti %50 ye çıkarıldı. Belediyelerimiz büyük sıkıntı yaşıyor, acilen nefes almaları lazım.