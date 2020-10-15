Taraftar kombine parasını geri istiyor!
Newcastle United Supporters Trust Başkanı Alex Hurst, 2020-21 sezonu için daha önceden ödenen kombine paralarının iade edilmesini talep etti.
Newcastle United Supporters Trust Başkanı Alex Hurst, 2020-21 sezonu için daha önceden ödenen kombine paralarının iade edilmesini talep etti.
Alex Hurst yaptığı açıklamada, kulübün geçmiş yıllarda uyguladığı sabit fiyatlı ve uzun vadeye yayılan kombine satın alma işlemlerinin pandemide de devam ettiğini ve taraftarlardan her ay para alındığını belirtti. Kulübün uzun vadeye yayılan bu sisteminden bu sezon için yararlanan taraftar sayısının 18.000 olduğunun kulüp tarafından doğrulandığını söyleyen Hurst, yönetimin uyguladığı davranışın etik olmadığını ifade etti. Guardian’da yer alan habere göre Newcastle United’ın bu sezon için 7 milyon sterlin topladığı bilgisine yer verildi. Hurst, kulüp tarafından biletler için uygulanan sistemin genellikle birkaç yıla yayıldığını, taraftarlarla sabit bir fiyat üzerinden uzun süreli anlaşmalar yapıldığını belirtti. Newcastle yönetimi olayla ilgili bir açıklama yapmazken, Guardian’daki haberde taraftarların tekrar stadyumlara dönmesinin Noel’de olabileceği belirtildi ve kulübün bu nedenle ödeme yapmadığı ifade edildi. Alex Hurst ayrıca; ‘’ Bu paranın ne zaman ödeneceğini kimse bilmiyor. Para muhtemelen bankada değil, yöneticilerin cebinde ya da evinde. Vakıf olarak biz bir çözüm bulmak için uğraşıyoruz fakat yapabileceklerimiz sınırlı. Kulüple iletişime geçmeye çalıştık ancak henüz dönüş yapan olmadı. Bu nedenle kulüp bir an önce açıklama yapmalı ve para iadelerini gerçekleştirmeli. ‘’ dedi.
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