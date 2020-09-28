Tarantulaların canlı renklerinin sebebi keşfedildi
Araştırmacılar tarantulaların canlı mavi renklerinin, muhtemel eşler arasında iletişim kurmak için kullanılabilirken; yeşil renklerinin ise ağaç yaprakları arasında gizlenme kabiliyeti sunduğunu buldu.
Bilim insanları, renkleri ayırt edemedikleri düşünülen tarantulaların neden canlı mavi ve yeşil renkler sergilediğini bulmaya çalışıyordu.
Yale-NUS Üniversitesi ile Carnegie Mellon Üniversitesi’nde çalışan araştırmacılar, geçen gün yayımlanan araştırmada yeni bir hipoteze destek buldu: Bu canlı mavi renkler, muhtemel eşler arasında iletişim kurmak için kullanılabilirken; yeşil renk ise ağaç yaprakları arasında gizlenme kabiliyeti sunuyor.
Araştırma ayrıca, tarantulaların daha önce zannedildiği kadar renk körü olmadığını ve bu eklembacaklıların, vücutlarındaki parlak mavi renkleri algılıyor olabileceklerini öne sürüyor.
Tarantula renklerinin evrimsel temelini anlamak isteyen araştırmacılar, tarantulalardaki çeşitli opsinlerin (genelde hayvan gözlerinde bulunan ışığa duyarlı proteinler) bedensel ifadelerini inceledi.
Mevcut varsayımlara ters şekilde çoğu tarantulanın, normalde gündüz aktif ve renk görüşü iyi olan örümceklerin (Tavus Kuşu Örümceği gibi) sergilediği opsinleri neredeyse tamamen barındırdıkları bulundu.
'RENKLERİ ALGILIYOR OLABİLİRLER'
Bulgular, uzun süredir renk körü olduğu düşünülen tarantulaların, diğer tarantulaların parlak mavi renklerini algılayabildiğini öne sürüyor.
Karşılaştırmalı filogenetik çözümlemeler yürüten araştırma takımı, tarantulaların 110 milyon yıllık atalarının renklerini yeniden oluşturdu ve bunların çok büyük ihtimalle mavi olduklarını buldu.
Buna ek olarak mavi rengin, kıl batırma veya sürterek ses çıkarma kabiliyetiyle (her ikisi de yaygın savunma mekanizmaları) ilişkili olmadığı bulundu. Bu durum ise rengin, avcıları caydırma aracı şeklinde evrimleşmediğini fakat bunun yerine, muhtemel eşleri çekmede bir araç olabileceğini akla getiriyor.
Takım ayrıca yeşil renk evriminin, soz konusu türün ağaçsıl (ağaçta yaşayan) olup olmadığına bağlı göründüğünü de buldu; yani bu renk, muhtemelen gizlenme işlevi sergiliyor.
CMÜ’den Dr. Saoirse Foley, yapılan araştırmayla ilgili şunları söyledi:
“Mavi rengin kesin işlevi belirsizliğini korusa da, sonuçlarımızın öne sürdüğüne göre tarantulalar bu mavi görüntüleri görüyor olabilirler. Bu sebeple eş seçimi, muhtemel bir açıklama olabilir. Bu hipotezlerin tamamen araştırılması amacıyla, gelecekteki projelere davranışsal bir unsurun dahil edilmesi için bir ivme oluşturduk. İleride yapılacak araştırmaların bizim sonuçlarımıza dayanacağını düşünmek çok heyecan verici.”
Araştırmacıların tarantulalar arasındaki mavi ve yeşil renk mevcudiyetine yönelik yaptığı gözlemler, daha ilginç sonuçlar ortaya çıkardıve tarantulalarda mavi rengin, kazanıldığından daha sık kaybedildiğini buldular.
Bu kayıplar, çoğunlukla Amerika ve Okyanusya bölgesindeki türlerde meydana geldi. Kazanımların birçoğu da Eski Dünya (Avrupa, Asya ve Afrikalı) türlerde görüldü. Yeşil renklenmenin sadece birkaç kez evrimleştiğini fakat hiç kaybolmadığını da buldular.
Kaynak: popsci.com.tr
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