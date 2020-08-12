Tarım ve Orman Bakanlığı’nda eğitim dağılımı: Okur-yazar olmayan 8 işçi, ilkokulu bitirmeyen 75 memur

12 Ağustos 2020 Çarşamba, 10:20

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2020 Yılı Performans Programı’na göre Bakanlık ve birimlerinde toplam 64 bin 648 personel çalışıyor. Bakanlık personelinin eğitim durumuna göre dağılımı dikkat çekiyor. Bakanlıkta 7’si kadrolu biri geçici olmak üzere toplamda 8 okur-yazar olmayan işçi görev yapıyor.

Okur-yazar olan ancak ilkokul mezunu olmayan personel sayısı ise 161. Bu personelin 75’i memur, 73’ü kadrolu işçi, 9’u geçici işçi ve 4’ü sözleşmeli personel olarak çalışıyor.

Bakanlıkta ilköğretim mezunu 164’ü memur 14’ü sözleşmeli toplamda 177; ilkokul mezunu 511’i memur, 3 bin 667’si işçi, 492’si geçici işçi, 304’ü sözleşmeli 4 bin 974; ortaokul mezunu 788’i memur, 2 bin 475’i işçi, 322’si geçici işçi, 136’sı sözleşmeli olmak üzere toplamda 3 bin 721 personel bulunuyor.

Bakanlıktaki diğer personelin eğitim durumuna göre dağılımı şöyle:

- Lise mezunu 4 bin 67 memur, 4 bin 164 işçi, 545 geçici işçi, 658 sözleşmeli personel.

- Önlisans mezunu 6 bin 812 memur, 653 işçi, 85 geçici işçi, 268 sözleşmeli personel.

- Lisans mezunu 26 bin 433 memur, 555 işçi, 56 geçici işçi, 3 bin 742 sözleşmeli personel.

- Yüksek lisans 5 bin 765 memur, 12 işçi, 305 sözleşmeli personel.

- Doktoralı 1275 memur, 4 sözleşmeli personel ve 28 doçent memur.