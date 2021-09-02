Tarım Zirvesi Çiğli'de toplanıyor

02 Eylül 2021 Perşembe, 17:36

İzmir'in en önemli tarım merkezlerinden olan Sasalı'da yarın düzenlenecek olan "Kentsel Tarım ve Gıda Güvenliği" paneline CHP Bursa Milletvekili, PM Üyesi ve Tarımdan Sorumlu Genel Başkan Baş Danışmanı Orhan Sarıbal, Tarım Ekonomisti Prof. Dr. Tayfun Özkaya, İzmir Kent Konseyi Yerelde Kalkınma Çalışma Grubu Başkanı Mine Pakkaner ve Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak konuşmacı olarak katılacak. Panelin moderatörlüğünü Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Tevfik Türk yapacak.

Yaşamsal su ve gıda ihtiyacının yerel anlamda krize dönüşmemesi adına çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Başkan Gümrükçü, "Dünya nüfusunda yaşanan artış doğal kaynakların tükenmesine ve buna bağlı olarak çevresel kirlenmeye sebep olmaktadır. Bu durum da tarımsal alanların hızla tükenmesine yol açıyor. Çiğli Belediyesi olarak, bu noktada taşın altına elimizi koymak adına Kentsel Tarım ve Gıda Güvenliği paneli düzenleyeceğiz. İlçemizdeki yerel üretimi desteklemek ve vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşımını sağlamak için denetimli, organik ve ekolojik köy pazarları kurmakla beraber kentsel tarım uygulamaları konusunda Çiğlili hemşehrilerimizi bilgilendireceğiz" dedi.