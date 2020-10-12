Tarsus’ta çiftçilere ücretsiz tohum desteği
Tarsus Belediyesi, Ata Tohumu Bankası’ndan yetiştirdiği fideleri çiftçilere ücretsiz ulaştırmaya devam ettiğini duyurdu.
Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, “Ayerli” tohumların yaygınlaştırmasını sağlamak, kırsal mahallerde zor koşullarda üretim yapan çiftçilerin ihtiyaç duyduğu tohum ve fideleri temin etmek adına, üreticilere destek olmaya ettiklerini belirtti.
“Gelecek Toprakla Hayat Buluyor” sloganı ile kırsal ve ova mahallerde çiftçilik yapan yurttaşlar ile bir araya gelen Bozdoğan, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün koordinesinde temin edilen yerli tohumlardan üretilen fideleri dağıttı. Tarsus Belediyesi bünyesinde kurulan Gen Bankası’ndan yetişen karnabahar, marul, beyaz ve kırmızı lahana ile taş armudu fideleri de üreticilere dağıtıldı.
Bozdoğan, “Benim için önemli olan bir köy. ‘Köyler şehirleşsin diyorlardı’, biz buna karşıyız. Daha temiz, daha güzel ve daha organik, hormonsuz, zehirsiz mutfakları olmasını istiyoruz. Ata tohumu bizim için önemli. İsrail’in tohumuna mahkûm kalmayalım. Ülkemizin her bir köşesi cennet gibi” dedi. Bozdağ, “İşte bu projemizin ana amaçlarından birisi de köylünün şehre göçünü engellemek ve ata tohumları ile üretimlerini sürdürmelerine olanak sağlamaktır” diye konuştu.
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