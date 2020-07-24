Tarsus’ta Kusun Deresi köpürdü
Mersin’in Tarsus ilçesindeki Kusun Deresi bir firmanın kimyasal atık bırakması nedeniyle köpürdü. Dereye dökülen atığın insan sağlığına zararı olup olmadığı yapılan incelemelerden sonra belirlenecek.
Tarsus Belediyesi Zabıta ve Çevre Koruma ve Kontrol ekipleri, Ferahim Şalvuz ve Heleke Mahallesi’nde geçen Kusun Deresi’nde kimyasal atık atıldığını tespit etti.
Dere kenarına gelerek üzerinde köpük tabakası oluşan sudan numune alan ekipler, inceleme başlattı. Dereye dökülen atığın insan sağlığına zararı olup olmadığı yapılan incelemelerden sonra belirlenecek.
İnsan boyunu aşan köpükler ilginç görüntü oluştururken, doğa ve insanlara zararı olup olmadığı merakla bekleniyor.
Balıkların öldüğü görülen derede ayrıca MESKİ, Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler de konuyla ilgili araştırma başlattı.
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