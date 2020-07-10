Tartışmalı binaya İletişim Başkanlığı logosu yerleştirdiler
Ankara Çukurambar’daki yaklaşık 25 katlı binaya Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı logosu yerleştirildi. Bina alanı Gökçek döneminde FETÖ firarisi Akın İpek’e ait Atlantik AŞ’ye verilmişti. Yurt olarak inşa edilen bina ve şirkete 15 Temmuz sonrası el konulmuştu. Yavaş, Gökçek’in tahsisi için soruşturma istemişti.
Ankara’nın Çukurambar semtindeki yaklaşık 25 katlı binaya Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı logosu yerleştirildi. Söz konusu bina alanı, görevden el çektirilen Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Melih Gökçek döneminde firari Akın İpek’e ait Atlantik AŞ’ye verilirken şirket tarafından alana yurt binası yapılmış, şirkete ve binaya 15 Temmuz sonrası el konulmuştu.
Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Çukurambar semtinde bulunan yaklaşık 25 katlı binaya, halihazırda Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün eski binasında bulunan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ismi ve logosu asıldı. Söz konusu bina alanının statüsü, Gökçek döneminde, 2006’da belediye meclisi kararı ile “konut servis alanı” statüsünden “konut ve ticaret alanına” çevrilirken emsal oranı da 2’den 3’e çıkarılmıştı.
SORUŞTURMA İSTENMİŞTİ
Binaya el konulması ile birlikte söz konusu alanın mülkiyetinin Hazine’ye geçtiği; binanın kullanımının ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nda olduğu öğrenildi. Öte yandan ABB Başkanı Mansur Yavaş, 2016’da, İçişleri Bakanlığı’na yaptığı başvuru ile Gökçek’in söz konusu alan için yaptığı tahsisin soruşturulmasını istemiş, İçişleri Bakanlığı ise iddiaların işleme konulmaması kararı vermişti.
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