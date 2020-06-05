Tartışmalı hunutlu Termik Santrali’nin ÇED raporunda skandal ifadeler: ‘Carettalar kaçar’

05 Haziran 2020 Cuma, 06:00

Sugözü Kumsalı korunması gereken önemli denizkaplumbağası yuvalama alanlarından biri. Termik santral projesi, projeye ait kıyı ve deniz yapıları Sugözü Kumsalı alanında yapılıyor. Projenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na geçmiş yıllarda sunulan ÇED raporunun “Proje Bölgesindeki Türlerin Ulusal ve Uluslararası Koruma Statüleri Açısından Değerlendirilmesi” bölümünde çarpıcı ifadelere yer verildi.

Bu bölümde özetle şöyle denildi: “Bu türlerden Caretta caretta ve Chelonia mydas (yeşil denizkaplumbağası) bölgede sıklıkla görülmektedir. Koruma altında olmalarına rağmen, belirtilen canlılar oldukça yüksek hızda hareket etme kabiliyetine sahip olup, inşaat ve işletme sırasında bölgeden ayrılma potansiyeline sahiptir. Söz konusu türler bu alanı yalnızca beslenme ve gezinme alanı olarak kullanabilirler. Bu durumda, projenin inşaat ve işletme aşamalarından olumsuz olarak etkilenmeleri beklenmemektedir.”

DAVA SÜRÜYOR

Projenin dava süreci hakkında bilgi veren avukat İsmail Hakkı Atal, özetle “Sağlık Bakanlığı’ndan gelen verilerde bölgedeki kanser istatistikleri çıktı. 2003 yılından bu yana Sugözü Termik Santralı’nın çalıştığı Yumurtalık’ta 2009 ile 2015 arasında sırayla 5-7-12-19-44- 60 kanser vakasının teşhis edildiği, 2009’da 18 bin civarı olan nüfusun 2015’te 17 binlere düştüğü ortaya çıktı. Buna rağmen davayı kaybettik. Kararı Danıştay’da duruşmalı olarak temyiz ettik” dedi.