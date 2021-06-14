Taştaki yazı polisi harekete geçirdi
ANTALYA'da, “Yaşım 12, adım Altun. Tecavüz ediliyorum, lütfen yardım edin” yazısının yer aldığı taş fotoğrafının sosyal medyada paylaşılması üzerine araştırma yapan polis, taşın bulunduğu bölgede ‘Altun’ adlı kimse olmadığını belirledi.
Kepez ilçesi Osman Yüksek Serdengeçti Caddesi'ndeki yeşil alanda bulunan ve üzerinde çeşitli yazıların yer aldığı taşın sosyal medyada paylaşılması üzerine polis hareket geçti.
“Yaşım 12, tecavüz edildim, adım Altun. Hala tecavüz ediliyorum. Lütfen yardım edin” notu yazılı taşı bulan kişilerden alan polis, çalışma başlattı.
Polis, araştırmasında, bölgede ‘Altun’ adlı kimsenin olmadığını belirlerken, konuya ilişkin çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda ise #AltununSesiOlalım hashtag'i ile konuya dikkat çekilmeye çalışıldı.
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