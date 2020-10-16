Tataristan Cumhurbaşkanı, Tunç Soyer’i ziyaret etti

16 Ekim 2020 Cuma, 16:05

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Toplantıda konuşan Başkan Soyer, Tataristan ve İzmir ilişkilerinin geliştirilmesi ve birlikte çalışmak için büyük heyecan duyduğunu söyledi. İzmir’e üçüncü kez geldiğini ve İzmir’e geldiğinde enerji topladığını vurgulayan Rüstem Minnihanov ise Başkan Tunç Soyer’i tanıdıktan sonra İzmir’de topladığı enerjinin iki katına çıktığını belirtti. İzmir’in gelişmesi için yaptığı çalışmalardan ötürü Başkan Soyer’i tebrik eden Minnihanov, Türkiye’nin Tataristan’a yatırım yapan en önemli ülkelerinden biri olduğunu, en yakın zamanda İzmir iş çevrelerini Tataristan’a beklediğini söyledi. 2019 yılının Aralık ayında Kazan’da görüşen Soyer ve Minnihanov eğ itimden turizme kadar bir dizi konuda işbirliği kararı almıştı.

Başkan Tunç Soyer ise ticari ilişkilerle beraber iki ülkenin insanları arasındaki bağları güçlendirmek için de çalışmak istediklerini belirterek, “İki ülke arasında aynı zamanda belediyeler arasında deneyim alışverişini sağlamak isteriz. Birbirimizden öğrenebileceğimiz çok şey olduğunu düşünüyoruz. Kardeş şehir çalışmasını başlatmak bunun için çok önemli diye düşünüyorum. İkincisi, ticaretin yanında iki ülkenin gençleri ve çocukları arasındaki ilişkileri spor ve sanat yoluyla güçlendirebiliriz. İnsanlar birbirini tanıdıkça, güvendikçe ticaret de daha hızlı gelişecektir. Burada Tataristan gençlerini ağırlamak isteriz. Bizim gençlerimiz oraya gelir” dedi. Minnihanov ise Tataristan’ın başkenti Kazan ve İzmir arasında kardeş şehir çalışması başlatmak için hemen talimat vereceğini vurg ulayarak, “Kardeş şehir anlaşmasını yaza denk gelirse Tataristan, kışa denk gelirse İzmir’de imzalarız” dedi.

Minnihanov, Tataristan’daki turizm çevrelerini de İzmir’e doğru yönlendireceğini söyleyerek tarımdan turizme birçok konuda işbirliği yapmak için duyduğu heyecanı dile getirdi.