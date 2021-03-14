Tatavla Karnavalı bu yıl çevrimiçi

14 Mart 2021 Pazar, 02:00

İstanbul’un eski yerleşimlerinden Tatavla (günümüzün Kurtuluş semti) ile özdeşleşmiş köklü bir gelenek olan “Baklahorani Karnavalı,” İstanbullu Rumların Paskalya Pazarı’na kırk gün kala hazırlıklarına başladıkları büyük eğlencedir. 500 yılı aşan geçmişiyle, Rio ve Venedik karnavallarıyla benzer özellikler taşıyan “Tatavla Karnavalı’nın kökeni, Antik dönemdeki Dionysos ve Poseidon Şenlikleri’ne dayanır. “Baklahorani” veya “Apokria’’ isimleriyle de bilinen karnaval, “Büyük Oruç”tan üç hafta önce başlar, “Kathara Deftera”ya (Temiz Pazartesi) kadar devam ederdi. İstanbullu Rumların Tatavla’da müzik, dans ve eğlenceyle kutladıkları Baklahorani Karnavalı, bu yıl pandemi nedeniyle çevrimiçi olarak kutlanacak. Karnaval, bugün saat 18.00’den itibaren https://karnavaltatavla.org/ sitesinden açıklanan bağlantılarda yayımlanacak.

Karnaval programında, yüzlerce yıllık geçmişten taşınan İstanbul’un çok kültürlü, renkli yaşam biçiminin mutfağa yansımaları, Kurtuluş’un en eski meze ve şarküteri dükkânlarının sahiplerinden dinlenecek. İstanbul’un kaybolmaya yüz tutan geleneklerinden Baklahorani’nin sözlü tarihi, gelenekleri, kültürü, kutlamaları söyleşilerle yeniden hatırlanacak. Lozan Mübadilleri Vakfı Korosu, Vomank, Ege Kafası, Muammer Ketencoğlu-İvi Dermancı, Stavros Petalas ve Buzuki Teo ise konser verecek.