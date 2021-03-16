31 yaşındaki filin 12 yıl önce kendisini tedavi eden veterineri tanıdığı anlar
Tayland'da bir filin kendisini 2009'da tedavi eden veterineri tanıyıp yanına gidip hortumuyla dokunmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı.
Daily Mail'in haberine göre Tayland'da 31 yaşındaki Plai Thang adlı fil, 12 yıl önce ülkenin doğusundaki Rayong'da ormanlık bir alanda bulundu. 'Uyku hastalığı' olarak da bilinen parazit kaynaklı bir hastalıktan mustarip olan ve bulunduğunda neredeyse son nefesini vermek üzere olan fil, götürüldüğü merkezde veteriner Pattarapol Maneeon tarafından tedaviye alındı. Fil Plai Thang aylar sonra da doğaya geri bırakıldı.
Maneeon, bu ay başında da bölgede denetim yaparken 12 yıl önce tedavi ettiği bu fili gördüğünü anlattı. Kameralara yansıyan görüntülerde filin, Maneeon'u 'selamlamak' için hortumunu uzattığı görülüyor. Bunun, filin 10 yılı aşkın bir süre boyunca bir insanla ilk teması olduğu sanılıyor.
Heartwarming moment elephant recognises a vet who treated him 12 YEARS before in Thailand https://t.co/xqiImcDoMl— Daily Mail Online (@MailOnline) March 16, 2021
Filin kendisini tanıdığından emin olan Maneeon, "Çıkardığı sesi çok iyi hatırlıyorum. Sesi eşsizdir. Yeniden karşılaştık. Birbirimizi hatırladık ve selamlaştık. Çok özel bir andı" dedi.
Tayland'da 3000-4000 kadar fil bulunuyor. Bunların en az yarısı esaret altında yaşıyor.
Kaynak: Sputnik
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