31 yaşındaki filin 12 yıl önce kendisini tedavi eden veterineri tanıdığı anlar

Daily Mail'in haberine göre Tayland'da 31 yaşındaki Plai Thang adlı fil, 12 yıl önce ülkenin doğusundaki Rayong'da ormanlık bir alanda bulundu. 'Uyku hastalığı' olarak da bilinen parazit kaynaklı bir hastalıktan mustarip olan ve bulunduğunda neredeyse son nefesini vermek üzere olan fil, götürüldüğü merkezde veteriner Pattarapol Maneeon tarafından tedaviye alındı. Fil Plai Thang aylar sonra da doğaya geri bırakıldı.

Maneeon, bu ay başında da bölgede denetim yaparken 12 yıl önce tedavi ettiği bu fili gördüğünü anlattı. Kameralara yansıyan görüntülerde filin, Maneeon'u 'selamlamak' için hortumunu uzattığı görülüyor. Bunun, filin 10 yılı aşkın bir süre boyunca bir insanla ilk teması olduğu sanılıyor.

