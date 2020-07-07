TBMM Başkanlığı seçiminde Erkan Baş çekildi

07 Temmuz 2020 Salı, 18:32

TBMM Genel Kurulu'nda, Meclis Başkanlığı seçimi için gizli yapılan ilk tur oylamasında AKP'nin adayı Mustafa Şentop 324, CHP'nin adayı Haluk Koç 131, HDP'nin adayı Erol Katırcıoğlu 50, İYİ Parti'nin adayı Hüseyin Filiz 34, TİP'in adayı Erkan Baş ise 9 oy aldı. İlk tur oylamasında adaylar, TBMM üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğu olan 400 oya ulaşamadı. Başkanlık seçimi için 2'nci tur oylamasına geçildi.

ERKAN BAŞ ÇEKİLDİ

İkinci tur oylamasının başında, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, verdiği dilekçeyle Meclis Başkanlığı yarışından çekildiğini duyurdu. Baş'ın dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na,

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı seçimlerinde;

- Anayasa ve İçtüzük gereği herhangi bir siyasi parti grubunun aday göstermesinin yasaklandığını hatırlatmak,

- Başkanlık seçiminde kişilerden ve partilerden ziyade fikirlerin yarışması gerektiğine işaret etmek,

- Milletvekillerinin özgür iradelerini kullanmalarına imkan tanıyabilmek,

- Meclis’te grubu olmayan siyasi partilere üye ve bağımsız milletvekillerinin çalışmalara katılma koşullarına dikkat çekmek için,

- Ve en önemlisi TBMM Başkanlık seçimlerinde de bir kez daha emekçi halkın sesini taşımak üzere, aday olmuştum.

1. Tur oylaması sonrasında seçim kapsamında amaçlarımıza ulaştığımızdan hareketle adaylıktan çekiliyorum. Gereğini saygılarımla arz ederim.