TBMM'de panik yaratan olay! Dört metre yükseklikten düştü

15 Aralık 2020 Salı, 13:28

Türkiye Millet Meclisi Genel Kurulu’nda bütçe görüşmeleri sürüyor. Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, kürsüde konuşurken, locada bulunan bakanın özel fotoğrafçısı, makinesinin objektifini Genel Kurul salonuna düşürdü.

Dört metreden aşağı düşen objektifin çıkardığı ses, milletvekillerini panikletti. Objektif, milletvekillerine isabet etse yaralanma kaçınılmaz olacaktı.

Bütçe görüşmelerine her bakan kendi özel fotoğrafçısını da getiriyor. Foto muhabirlerinin TBMM'de görev yapabilmesi için en az beş yıl süreyle Basın Kartı taşıma şartı bulunuyor.

Kartı ve hiçbir Meclis tecrübesi bulunmayan bu kişilere TBMM Başkanlığı’nın izin vermesi tepkilere yol açıyor.



Kaynak: Sözcü



