TCMB’nin faiz kararı hakkında ilk yorumlar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini 200 baz puan artışla yüzde 17'ye çıkardı. Ekonomistlerin beklentisi politika faizinin 150 baz puan artışla yüzde 16,50 seviyesine çıkarılacağı yönündeydi. Piyasanın beklentisinin üzerinde gelen faiz ile ilgili yorumlar dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
24 Aralık 2020 Perşembe, 14:23
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Ekonomistlerin Twitter hesaplarından yaptığı bazı yorumlar şöyle: 




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