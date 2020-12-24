TCMB’nin faiz kararı hakkında ilk yorumlar
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini 200 baz puan artışla yüzde 17'ye çıkardı. Ekonomistlerin beklentisi politika faizinin 150 baz puan artışla yüzde 16,50 seviyesine çıkarılacağı yönündeydi. Piyasanın beklentisinin üzerinde gelen faiz ile ilgili yorumlar dikkat çekti.
Ekonomistlerin Twitter hesaplarından yaptığı bazı yorumlar şöyle:
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