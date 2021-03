Tecavüzü normalleştirdiği savunuluyordu: Warner Bros, çizgi film karakterinin fişini çekti

09 Mart 2021 Salı, 09:57

Çizgi film dünyasının popüler kokarcası "Pepe Le Pew"in fişi çekildi. Bir süredir tartışmaların odak noktasında olan karakter, gelen son tepkilerin üzerine iptal edildi. Bundan sonra hiçbir Looney Tunes filminde, "Pepe Le Pew" karakterine yer verilmeyecek.

Warner Bros., bir süredir yeni bir film üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Temmuz ayında yayınlanması planlanan Space Jam: A New Legacy isimli bu filmdeki karakterlerden bir tanesi de Pepe Le Pew idi. Ancak kısa bir süre önce, Pew'in bu filmden kaldırıldığı söylentileri ortaya atıldı. Webtekno'nun The Hollywood Reporter'a dayandırdığı haberine göre ise Pepe Le Pew hem Space Jam: A New Legacy filminden kaldırıldı hem de bundan sonra hiçbir projede yer almayacağını doğrulatmayı başardı.

Peki bir çizgi film karakteri için neden böyle bir karar verildi?

PEPE LE PEW'İN TECAVÜZÜ NORMALLEŞTİRDİĞİNE İNANILIYOR

New York Times, geçtiğimiz günlerde Pepe Le Pew ile ilgili bir makale yayımlayarak, çizgi film karakterinin, tecavüzü normalleştirdiği savunulmuştu.

İlk kez 1945 yılında kullanılmaya başlayan karakter, o yıllardan beri hep aynı kişilik özelliklerine sahipti. Her çizgi filmde başka bir karakteri baştan çıkarmaya çalışan Pepe Le Pew, zaman zaman başka taraflarca da eleştirilmişti.