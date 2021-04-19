Tecrübeli isimlerden Galatasaray'a veda

19 Nisan 2021 Pazartesi, 15:40

Tecrübeli voleybolcu Güldeniz Önal Galatasaray’dan ayrıldı. Galatasaray 2015’ten bu yana Kadın voleybol takımında forma giyen Güldeniz Önal’ın haricinde iki sezondur kadrosunda bulundurduğu Derya Çağıran ile de yollarını ayırdı.

Galatasaray’dan ayrılan Güldeniz Önal yaptığı paylaşımla sevenlerine veda etti: