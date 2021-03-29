Tekirdağ' da Atatürk heykeline çirkin saldırıda bulunan şüpheli görüntüden tespit edildi

29 Mart 2021 Pazartesi, 16:03

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde 3 okulda bulunan bir Atatürk heykeli ile 2 büstüne boyayla hakaret içerikli yazılar yazan şüphelinin yakalanması için polis ve jandarma tarafından özel ekip oluşturuldu.

İki yıl önce meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde Yeniçiftlik Mahallesi'nde bulunan Nizamettin Demirdöven İlkokulu'nun kirişlerinde ağır hasar meydana geldiği için boşaltıldı.

Kullanılmadığı öğrenilen Nizamettin Demirdöven İlkokulu ile aynı mahallede bulunan Yeniçiftlik Belediye Ortaokulu ve ilçe merkezindeki Opet Anadolu Lisesi'nin bahçelerinde bulunan Atatürk heykeliyle büstlerine ve duvarlara kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından boyayla hakaret içerikli yazılar yazıldı.

GÖRÜNTÜLER GÜVENLİK KAMERASINDA

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı AKP'li Hikmet Ata, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç saldırının yapıldığı okullarda incelemelerde bulunurken; sosyal medya üzerinden her kesimden yurttaş olaya, tepki gösterdi.

Savcılıkça soruşturma başlatılırken; CHP Tekirdağ İl Başkanlığı yöneticileri de Marmara Ereğlisi Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Belediye görevlileri de Atatürk heykel ile büstlerindeki yazıları silip, duvarları yeniden boyadı.

Polis ve jandarma tarafından özel ekip kurularak, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Bölgedeki tüm güvenlik kameraları incelenirken, bir kişinin elinde boya kovası ile okullara girdiği belirlendi. Dışarıda bekleyen 2 kişinin de konuyla ilgili olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi.

‘ATATÜRK SEVGİSİNİ KİMSE ATAMAZ’

Atatürk'ün heykel ve büstlerine yapılan saldırıyı kınayan Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, "Başöğretmen ve başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün büstlerine saldırıları şiddetle kınıyorum. Tekirdağ’da ve ilçemizde olması bizi ayrıca üzdü.

Yapanların, en kısa sürede yakalanıp en ağır cezaları alacaklarına inanıyorum. İnşallah bundan sonra böyle bir şey olmaz. Bu milletin kalbinden, Atatürk sevgisini kimse atamaz, bunu da böyle bilsinler. Belediye olarak üç okulda Atatürk büstlerinde temizleme çalışmalarını yaptık.Yeniçiftlik Mahallemize de yeni bir Atatürk heykeli yapıyoruz. Hep birlikte açılışını yapacağız. Bir Atatürk heykeli de Marmara Ereğlisi ilçe merkezimizde olacak" diyerek bilgi verdi.