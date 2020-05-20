Tekirdağ'da duvar inşaatında toprak kayması: 2 işçi kurtarılmaya çalışılıyor
Tekirdağ'da bir sitenin dış cephesinin kaplamasını yapan 2 işçi, kayan toprağın altında kaldı. İşçileri kurtarmak için bölgeye ekipler sevk edildi.
Olay, merkez Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi Yahyalı Kent Sitesi'nde meydana geldi. Sitenin zemin duvarının yapımı sırasında toprak kaydı. 2 işçi kayan toprağın altında kaldı. Diğer işçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İşçileri kurtarma çalışmaları sürüyor.
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