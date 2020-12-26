Teknoloji tutkunları için İşte yılbaşı hediye seçenekleri

26 Aralık 2020 Cumartesi, 16:03

Bu yıl pandemi nedeniyle yılbaşı için toplu kutlamalara izin verilmeyecek. İnsanlar yanlarında olamayacakları sevdikerini hediyelerle mutlu etmeye çalışacak. Bu yıl çok fazla mağaza gezmesi de olamayacağı için hediye alışverişinin adresi ise E-ticaret siteleri olacak. Birçok teknoloji markası ve e-ticaret sitesi ise günler öncesinden yılbaşı hediyeleri için indirim yarışına girdi. Kimi yüzde 30 indirim kimi yüzde 50 indirim yapıyor. Ancak hediye seçeneğini teknolojik ürünlerden yana kullanacakların ayıracağı para miktarı da yüksek olacak. Üst seviye cihaz ve akıllı cep telefonu almayı düşünenlerin 15 bin TL’yi gözden çıkarması gerekecek. Teknoloji tutkunları için hediye seçeneklerini derledik. Netflix, Steam, Amazon vb. hediye kartları da seçenekler arasında olabilir.

FOTOĞRAF TUTKUNLARINA

Fotoğraf tutkunları için bir hediye arıyorsanız Canon IXUS 185’e bakabilirsiniz, 8x optik zum, 16x ZoomPlus, Easy Auto ve anlık HD film özellikleriyle öne çıkıyor. 20.0 Megapiksel çözünürlük cihazın fiyatı 1.197 TL.

YÜKSEK SES İSTEYENLERE

LG Electronics yıl yılbaşı için XBOOM Go PL serisi taşınabilir Bluetooth hoparlörleri öneriyor. Ürün, çift etkili bası, renkli aydınlatması ve 24 saate kadar pil ömrüyle öne çıkıyor.

KAHVE TİRYAKİLERİNE

Siemens Ev Aletleri EQ serisi tam otomatik kahve makineleri hassas aroma teknolojisi iAroma ile yılbaşı gecelerinde evlere girmeyi hedefleyen cihazlardan. Siemens’in Home Connect uygulamasıyla istediğiniz kahveyi uzaktan hazırlayabileceksiniz.

KULAKLIK ARAYANLARA

Philips’in 40 mm sürücülü, kablosuz aktif gürültü önleyici kulaklığı, 30 saat oynatma veya konuşma süresi sunuyor. 2 saatte şarj olan Philips TAPH805BK’nin satış fiyatı 1999 TL.

TEMİZLİK SEVERLERE

Kärcher’ın bataryalı dikey tip elektrikli süpürgesi VC 4s, maksimum 79 db (A) ses seviyesiyle evleri sessiz temizliyor. 1.25 kg ağırlığındaki cihaz, eco modunda 60 dakikaya kadar çalışma süresine sahip.

TELEFON MERAKLILARINA

Yeni iPhone ailesinin en küçüğü iPhone 12 Mini’nin 5.4 inç Super Retina XDR OLED ekranı 2340 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip. iPhone 12 Mini’nin arkadaki iki kamerası 12 Megapiksel f/1.6 geniş açı ve 12 Megapiksel f/2.4 ultra geniş açı lense sahip.

SAÇI İYİ KURUTSUN DİYENLERE

Dokunmatik olarak kontrol edilen; 8 sıcaklık, 7 hız ayarına sahip Grundig HD 7880 Saç kurutma makinesi, 2200 W yüksek hava çıkış gücü sayesinde kolay şekillendirme. İyonik fonksiyon, ürünün kullanım sırasında yaydığı negatif yükü iyonlarla saçlardaki elektriklenmeyi ortadan kaldırıyor. 429 TL.

AKILLI SAAT MERAKLILARINA

Huawei’nin akıllı saati Watch GT 2 Pro, iki haftalık pil ömrü ve kablosuz şarjı olan akıllı saatte kayak, kros kayağı, snowboard gibi spor dallarını da kapsayan 100’den fazla egzersiz modu bulunuyor. Cihaz 200'den fazla saat yüzü seçeneğine sahip ve satış fiyatı 2 bin 299 TL.

OPPO'nun takıllı saati OPPO Watch'da her biri sesli koçluk desteğine sahip, fitness ve yağ yakma koşusu, açık havada yürüyüş, açık havada bisiklete binme ve yüzme olmak üzere beş egzersiz modu bulunuyor. OPPO Watch 46mm akıllı güç yönetimi ile 36 saate kadar çıkabilen pil ömrü sunuyor.

TELEVİZYON TUTKUNLARINA

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un Samsung The Frame 4K TV modeli ideal olabilir. Kişiselleştirebilir çerçeve seçenekleriyle dekorasyonun tamamlayıcısı olan televizyon, yakınlarında kimse olmaması durumunda ekranın kendiliğinden kapanmasını sağlayarak gereksiz enerji harcanmasını önlüyor. Çevresel koşulları analiz ederek görüntüyü otomatik ayarlayan televizyon, kablo karmaşası yaşamadan tüm cihazları bağlamaya olanak tanıyor.

BİLGİSAYAR İSTEYENLERE

Dell’in 15.6 inç boyuta sahip dizüstü bilgisayarı XPS 15, Intel’in 8. nesil Core i9-8950HK işlemcisini kullanıyor. Bilgisayarda, 32 GB DDR4 RAM kapasitesi yer alıyor.

Intel® CoreTM işlemcili HP Envy 13 Laptop’un; arkadan aydınlatmalı klavyesi, profil ve geometrik desenli hoparlör ızgarası gibi üst düzey tasarım özellikleri var. Ayrıca ince ve hafif tasarımıyla kolayca her yere taşınabiliyor.

KİLOSUNU MERAK EDENLERE

HONOR, hayatı kolaylaştıran ürünlerine bir yenisini daha ekliyor. HONOR Scale 2, sadece ağırlık ölçen geleneksel tartıların aksine özellikle aktif bir yaşam süren ve beslenmesine dikkat edenler için toplamda 12 farklı ölçüm yapabiliyor. Ağırlık ölçümünün yanında Vücut Kitle Endeksi (BMI), Vücut Yağ Oranı, Kalp Ritmi, İç Organ Yağ Seviyesi, İskelet Kas Kütlesi, Vücuttaki Su, Protein gibi birçok farklı değeri de sunabiliyor.

ÇOCUKLAR İÇİN

Kaspersky Safe Kids uzmanları, çocukların yeni yıl isteklerini anonim olarak analiz etti. Çocuklar arasında en popüler oyun Roblox olurken en çok istenen oyuncak LEGO oldu. BTS ve BLACKPINK grupları ise en çok aranan müzisyenler olarak öne çıktı.

HAFTANIN YENİSİ

TECNO MOBİLE 3 MODELLE GELDİ

Çinli teknoloji markası Tecno Mobile, Türkiye’de akıllı telefon serisi Camon’un yeni üyesi Camon 16 Premier modeli ile birlikte Pova ve Spark 6 modellerini duyurdu. Camon 16 Premier 4 bin 499 TL, Pova 3 bin 499 TL ve Spark 6 3 bin 299 TL fiyatla tuketiciye sunulacak.

Camon 16 Premier, Helio G 90T yonga seti ve 8 GB RAM + 128 GB ROM ile birlikte geliyor. Telefon 30 dakikalık şarj ile yüzde 70 güce ulaşıyor. Pova, kullanıcılara 30 günlük bekleme süresi ve 8 gün kesintisiz müzik çalma olanağı sağlayan 6000 mAh'lik bir pil kapasitesi ile donatılmış.