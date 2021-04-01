TEMA Vakfı’ndan çocuklar için portal: Toprak dersem çık!

01 Nisan 2021 Perşembe, 14:00

Millî Eğitim Bakanlığı işbirliğinde ve Türkiye İş Bankası desteği ile başlatılan “Minik TEMA” ve “Yavru TEMA” Doğa Eğitim Programları’nın içeriğine ve eğitim materyallerine öğretmenler minik-yavrutema.org üzerinden ulaşabilecek.

Portalda, 150’ye yakın etkinlik içeriğinin yanında doğa eğitimi kapsamında hazırlanan eğitici filmler, çocuk şarkıları ve çocuk kitapları yer alıyor.

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç’ın verdiği bilgilere göre, öğretmenler bu portalda, uzaktan ve yüz yüze eğitimde, sınıfta, okul bahçesinde ve doğada uygulayabilecekleri eğitim etkinliklerini, eğitici posterleri, filmleri, şarkıları ve çocuk kitaplarını bulabilecek.

MİNİK TEMA

Minik TEMA Eğitim Programı, okul öncesi eğitim çağındaki çocuklar için hazırlandı. Temel amacı çocuklara ekolojik okuryazarlık konusunda farkındalık kazandırmak olan program, 81 ilde uygulanıyor. Çocukların doğada zaman geçirdikleri, bol bol gözlem yaptıkları etkinlikler onların hissederek, dokunarak, koklayarak, işiterek doğayı keşfedecekleri bir yapıda tasarlandı. Öğretmenlere açık havada, sınıf içerisinde ve çevrimiçi platformlarda uygulanacak etkinlik önerileri sunan program ile çocukların doğayla bağ kurmaları destekleniyor. Etkinlik uygulamalarını destekleyici “Arkadaşım Meşe Ağacı”, “Yeryüzünün Örtüsü: Toprak” ve “Ekosistemde Neler Oluyor?” başlıklı posterler, gözlem kutuları ile birlikte Minik TEMA Eğitim Programı kapsamında kullanılıyor.

YAVRU TEMA

Yavru TEMA Eğitim Programı’nın içerik ve materyalleri yenilenerek, 1-2. sınıflar ve 3-4. sınıflar için olmak üzere iki grupta hazırlandı. Çocukların doğayla ilgili tecrübeler yaşamalarını, doğayı merak etmelerini ve keşfetmelerini, ekolojik okuryazarlık konusunda farkındalık kazanmalarını amaçlayan program, öğretmenlere açık havada ve sınıf içerisinde uygulanacak etkinlik önerileri sunuyor.

ÖĞRETMEN NE YAPACAK?

Portala, isteyen her öğretmen üye olarak giriş yapabiliyor ve tüm yüz yüze ve çevrimiçi etkinliklerine, eğitici materyallerine, eğitici posterlere, doğa gözlem çarkına ulaşabiliyor. Eğitim programları kapsamında hazırlanan çocuk şarkıları, çocuk filmleri ve çocuk kitaplarını çocuklar ile buluşturan öğretmenler, çocuklar ile doğa gözlemi gerçekleştirmek için doğa takvimini de takip edebiliyor.

EKOLOJİK OKURYAZARLIK NE DEMEK?

Ekolojik okuryazarlık, dünyadaki yaşamı sağlayan doğadaki döngüleri, doğanın sınırlarını ve dengelerini anlama ve bunlara uygun yaşama becerisidir. Ekolojik okuryazarlığı yüksek bir birey doğayı tanıyan, temas eden, doğanın bir parçası olduğunu içselleştirmiş, günlük hayatındaki tercihlerinin doğada yarattığı etkinin farkında, doğa ile uyumlu ve sürdürülebilir yaşam için harekete geçebilen bireydir. Doğayla kurduğu ilişkide hassas, çevre sorunlarına karşı duyarlı ve çözüm aramaya yatkındır.