Tepkiler sonuç verdi: Atatürk'ün 'Beyaz vagonu' müzede sergilenecek
Atatürk’ün yurt içi gezilerinde kullandığı Beyaz Vagon’un sergilendiği Alsancak Garı önünden kaldırılmasına kamuoyu tepki göstermişti. Konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP İzmir Milletvekili Kani Beko’nun soru önergesine cevap geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun verdiği cevapta Beyaz Vagon’un ‘müze’ niteliğindeki kapalı bir alanda sergileneceği bildirildi.
İzmirli yurttaşlar, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1926’dan 1937’ye kadar yurt içi gezilerinde kullandığı “Beyaz Vagon”un bir gece yarısı yıllardır bulunduğu Alsancak Garı önünden kaldırılmasına tepki göstermiş, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko ise Ata mirası vagonun Gar mescidinin önünü kapattığı için kaldırıldığı iddiasını Meclis’e taşımıştı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan gelen cevapta Beyaz Vagon’un müzede sergileneceği bildirildi. Bakan Adil Karaismailoğlu imzalı yanıtta ‘Alsancak Gar önünde sergilenen ‘Beyaz Vagon’, Alsancak Gar 1. Peronda sergilenmekte olan Yaverler ve Sağlık Vagonuyla birlikte, kontrollü, üstü kapalı, güvenlikli ve müze niteliğinde bir alanda sergilenmesi amacıyla özenli bir şekilde taşınmıştır” bilgilerine yer verildi.
CHP’li Beko, Beyaz Vagon için verilen bu sözün yerine getirilmesi için konunun takipçisi olacaklarını belirterek, “Ata mirasımızın tüm İzmirlilerin hemen her gün gördüğü bir alandan kaldırılması üzücü ancak yıpranmasını da hiç birimiz istemeyiz elbette. Başka gerekçeler yoksa samimi bir şekilde verdikleri sözü tutarlarsa biz de her bir İzmirli yurttaşımızın, okul çağındaki çocuklarımızın orada Beyaz Vagonu ziyaret etmesini sağlatma sözünü veriyoruz. Beyaz Vagonu kuytu bir köşede yalnız bırakmayacağız” açıklamalarını yaptı.
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