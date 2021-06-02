Terör operasyonunda 2'si güvenlik korucusu 4 kişiye gözaltı
Van'da, jandarmanın PKK'ye yönelik düzenlediği operasyonda aralarında korucuların da olduğu 4 kişi gözaltına alındı.
Van'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK terör örgütüne yönelik çalışmalarla ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’, ‘Terör örgütüne bilerek isteyerek yardım ve yataklık etmek’ suçlarını işlediği iddiasıyla 5 kişiye yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, biri güvenlik korucusu, biri gönüllü güvenlik korucusu olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı.
Diğer kişilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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