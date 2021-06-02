Terör operasyonunda 2'si güvenlik korucusu 4 kişiye gözaltı

02 Haziran 2021 Çarşamba, 12:35

Van'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK terör örgütüne yönelik çalışmalarla ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’, ‘Terör örgütüne bilerek isteyerek yardım ve yataklık etmek’ suçlarını işlediği iddiasıyla 5 kişiye yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, biri güvenlik korucusu, biri gönüllü güvenlik korucusu olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı.

Diğer kişilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.



