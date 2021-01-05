Terör saldırısını canı pahasına bozan kahraman Fethi Sekin anılıyor

05 Ocak 2021 Salı, 09:20

İzmir Adalet Sarayının C Blok girişinde 5 Ocak 2017'de bomba yüklü araç ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda şehit düşen polis memuru Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can, unutulmadı.

Sekin, 5 Ocak 2017'de mesleğindeki tecrübesi ve görevi sırasındaki dikkati sayesinde olası bir faciayı engelledi.

İzmir Adliyesinin C kapısına yönelen otomobilden şüphelenen Sekin, aracı durdurdu. Araçtaki silahlı teröristleri fark eden Sekin, tabancasını çekerek korkusuzca müdahale etti. Araçtan inen teröristler, yanlarındaki bombayı patlattı.

Sekin, kovaladığı iki teröristten birini etkisiz hale getirdi, diğerini yakalamak için de mermisi bitene kadar çatıştı. Kahraman polis, bir aracın arkasına gizlenen teröristin açtığı ateş sonucu, görev yaptığı adliye binasının önünde şehit düştü.

Sekin, yanlarında 2 kalaşnikof, RPG-7 roketatar ve 8 mühimmatı, el bombaları bulunan teröristleri püskürterek hain saldırıyı önledi. Evli ve 3 çocuk babası Fethi Sekin, gösterdiği kahramanlıkla çok sayıda insanın hayatını kurtardı.

Fethi Sekin, memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı.

Polis memuru Fethi Sekin ve adliye personeli Musa Can'ın şehit düştüğü saldırıda 3 avukat, 2 polis memuru, 2 adliye memuru ve 2 sivil olmak üzere 9 kişi yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist ise olay yerinde etkisiz hale getirildi.

SOYER: RAHMETLE ANIYORUZ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yayımladığı anma mesajında "İzmir'de 4 yıl önce bugün, Adliye'ye yönelik terör saldırısında kahraman polisimiz Fethi Sekin onlarca insanı kurtardı, şehit düştü. Şehidimiz Fethi Sekin ve aynı hain saldırıda hayatını kaybeden mübaşir Musa Can'ı rahmetle anıyoruz. Onlar her zaman kalbimizde olacak" ifadesini kullandı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ise anma mesajında, "İzmir’in şehidi Fethi Sekin’i şehadetinin dördüncü yılında rahmet, şükran ve minnetle anıyorum. Mekanı cennet makamı âli olsun. Şehitler ölmez..." dedi.



