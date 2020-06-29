Tesla Cybertruck yüzebilecek mi? Elon Musk açıkladı
Tanıtıldıktan sonra pek çok konsept çalışma ile gündeme gelen Tesla Cybertruck ile ilgili Elon Musk'tan ilginç bir iddia geldi.
Görsel: AFP
Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın sahibi Elon Musk şirketin ilk pick up modeli olan Cybertruck ile ilgili çok konuşulacak bir açıklama yaptı.
Söz konusu modelin amfibik özelliklere sahip bir konsept çalışmasına yorum yapan Musk "Bence bunu yapabiliriz" şeklinde bir cevap verdi.
Musk geçtiğimiz aylarda Cybertruck'ın suda bir süre yüzebileceğini iddia etmişti. Ancak bu aracın amfibik özelliklere sahip olduğu anlamına gelmiyor.
Tesla ilk elektrikli pickup modelini 2019’un son aylarında tanıtmıştı.
İşte 2021 sonunda seri üretime geçmesi beklenen modelin özellikleri:
40 bin dolar başlangıç fiyatına sahip olacak araç üç farklı versiyonla piyasaya sunulacak. 40 bin dolarlık tek motorlu başlangıç paketi 400 km'lik menzile sahip.
İki motorlu ve dört çeker sistemiyle 500 km'ye yakın menzil sunan ikinci paket 50 bin dolarlık fiyat etiketiyle alınabilecek.
Maksimum 800 kilometre menzilli 3 motorlu ve dört çekerli versiyonun ise fiyatının 70 bin dolar olacağı belirtildi.
Kaynak: NTV
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