Test sonucu pozitif çıkan üniversiteliyi arkadaşlarıyla birlikte nezarette tuttular
1 Mayıs’ta gözaltına alınan Şilan Delipalta, sağlık kontrolünde koronavirüs testi pozitif çıkmasına rağmen nezarethanede yanında 3 kadınla birlikte tutuldu.
1 Mayıs’ta gözaltına alınan 21 üniversiteliden 13’ü aynı gün içinde serbest bırakılırken, savcı gözalına alınan Şilan Delipalta’nın da aralarında bulunduğu 8 üniversitelinin ifadesinin ertesi gün mevcutlu alınması istedi.
Bunun üzerine rutin gözaltı işlemi uygulanan üniversiteliler, sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne götürüldü ve burada PCR testi yapıldı.
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Sendika.org'un haberine göre, hastanede saat 18.01’de sürüntü örneği saat 21.40’ta Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi laboratuvarına ulaştı. Test sonucunun pozitif olduğu saat 23.26’da öğrenilmiş olsa da Delipalta gece boyu nezarethanede yanında 3 kadınla birlikte tutuldu.
Test sonucu belli olmadan hemen önce içeride kamerasız alanda üniversiteli kadınlara şiddet uygulayan polis, bu keyfi cezalandırmayı da test sonucunu bildirmeyip gözaltındakileri aynı nezarethaneye alarak sürdürdü.
23.20: Kadınlara kamerasız alanda şiddet uygulanıyor.
23.25: Üst araması yapılıyor.
23.26: PCR testi sonucu geliyor.
23.30: Üniversiteli kadınlar test sonucu dikkate alınmadan birlikte nezarethaneye alınıyor.
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