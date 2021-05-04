Test sonucu pozitif çıkan üniversiteliyi arkadaşlarıyla birlikte nezarette tuttular

04 Mayıs 2021 Salı, 09:36

1 Mayıs’ta gözaltına alınan 21 üniversiteliden 13’ü aynı gün içinde serbest bırakılırken, savcı gözalına alınan Şilan Delipalta’nın da aralarında bulunduğu 8 üniversitelinin ifadesinin ertesi gün mevcutlu alınması istedi.

Bunun üzerine rutin gözaltı işlemi uygulanan üniversiteliler, sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne götürüldü ve burada PCR testi yapıldı.

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Sendika.org'un haberine göre, hastanede saat 18.01’de sürüntü örneği saat 21.40’ta Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi laboratuvarına ulaştı. Test sonucunun pozitif olduğu saat 23.26’da öğrenilmiş olsa da Delipalta gece boyu nezarethanede yanında 3 kadınla birlikte tutuldu.

Test sonucu belli olmadan hemen önce içeride kamerasız alanda üniversiteli kadınlara şiddet uygulayan polis, bu keyfi cezalandırmayı da test sonucunu bildirmeyip gözaltındakileri aynı nezarethaneye alarak sürdürdü.

23.20: Kadınlara kamerasız alanda şiddet uygulanıyor.

23.25: Üst araması yapılıyor.

23.26: PCR testi sonucu geliyor.

23.30: Üniversiteli kadınlar test sonucu dikkate alınmadan birlikte nezarethaneye alınıyor.