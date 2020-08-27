Testini beklerken seminere zorlandı

27 Ağustos 2020 Perşembe, 06:00

Öğretmenin testi pozitif çıktı. Bir başka okulda testi pozitif çıkan öğretmenle aynı ortamda bulunan 15 öğretmenin karantinaya alındığı da Eğitim-Sen tarafından duyuruldu.

Açıklamada, Mersin’de bazı okullarda öğretmenlerin bodrum katlarda bulunan, havalandırması yetersiz toplantı salonlarında, 40-60 kişilik gruplarla klimalar açılarak saatlerce aynı ortamda bulunmak zorunda kaldıkları vurgulandı.