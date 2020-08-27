Testini beklerken seminere zorlandı
Eğitim-Sen Mersin Şubesi, Covid-19 testi yaptıran ve sonuç bekleyen bir öğretmenin okul müdürünün baskısıyla seminere katılmak zorunda bırakıldığını iddia etti.
Öğretmenin testi pozitif çıktı. Bir başka okulda testi pozitif çıkan öğretmenle aynı ortamda bulunan 15 öğretmenin karantinaya alındığı da Eğitim-Sen tarafından duyuruldu.
Açıklamada, Mersin’de bazı okullarda öğretmenlerin bodrum katlarda bulunan, havalandırması yetersiz toplantı salonlarında, 40-60 kişilik gruplarla klimalar açılarak saatlerce aynı ortamda bulunmak zorunda kaldıkları vurgulandı.
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