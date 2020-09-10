TFF 1. Lig maçlarının yayınlanacağı kanal belli oldu!

Digitürk kuruluşu olan beIN Sports , Süper Lig kulüplerinden yıllık 500 milyon dolar olan yayın ihalesi tutarında yüzde 56'ya varan indirim isterken, TFF 1. Lig yayınını da kârlı olmadığı gerekçesiyle bırakmak istediğini TFF'ye bildirmişti. TFF de bu konuda TRT ile el sıkıştı.

Maçlar şifresiz yayınlanacak. Kararın bugün açıklanması bekleniyor.

Yayın ihalesinde TFF 1. Lig canlı yayınları, Süper Lig özetleri bir paket olarak 45 milyon dolara satılmıştı.