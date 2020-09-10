TFF 1. Lig maçlarının yayınlanacağı kanal belli oldu!
TFF 1. Lig maçları yeni sezonda TRT tarafından yayınlanacak.
TFF 1. Lig maçları yeni sezonda TRT tarafından yayınlanacak.
Digitürk kuruluşu olan beIN Sports , Süper Lig kulüplerinden yıllık 500 milyon dolar olan yayın ihalesi tutarında yüzde 56'ya varan indirim isterken, TFF 1. Lig yayınını da kârlı olmadığı gerekçesiyle bırakmak istediğini TFF'ye bildirmişti. TFF de bu konuda TRT ile el sıkıştı.
Maçlar şifresiz yayınlanacak. Kararın bugün açıklanması bekleniyor.
Yayın ihalesinde TFF 1. Lig canlı yayınları, Süper Lig özetleri bir paket olarak 45 milyon dolara satılmıştı.
Diğer yandan TFF ile Digitürk arasındaki yayın krizi henüz aşılabilmiş değil.
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