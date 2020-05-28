“TFF adaletsiz bir karar aldı”
Rizespor isyan etti.
Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, küme düşmenin kaldırılmamasını eleştirdi.
Takımı küme düşme hattında bulunan Kartal, "Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılmaması adaletsiz bir karar oldu. Adil koşullarda bir lig oynanmayacak. Kulüplerin esas sıkıntıyı önümüzdeki dönem yaşayacağını düşünüyorum. Bazı sıkıntılar daha da büyüdü. Bu ekonomik problemleri kulüpler nasıl aşacaklar bilmiyorum. Fazla harcama yapan kulüpler seneye son yıllarını yaşarlar" dedi.
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